Vélemények

1 órája

Nem akar Tisza-adót az utca embere (videó)

Címkék#Tisza-adó#szja#ítélet#Magyar Péter

A válaszok alapján az emberek egyértelmű ítéletet mondtak Magyar Péterék adópolitikájáról.

MW
Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A járókelőket kérdezte Budapest utcáin a Mandiner arról, hogy mit gondolnak Magyar Péterék adópolitikájáról. Az erről készült videóból kiderül, hogy a megszólalók nagy része markánsan elutasítja a Tisza Párt többkulcsos szja-ra vonatkozó terveit. Egy férfi arról beszélt a Mandinernek, hogy

a többkulcsos adórendszert már kipróbálták Magyarországon, de nem működött, sőt adóemelést hozott.

Egy asszony pedig csak annyit mondott, hogy

nem bízik a Tisza Pártban.

A videóért kattintson.

 

