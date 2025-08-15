Trump Alaszkába tartva figyelmeztette Putyint

Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy

De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.

Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:

Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.

Miként érinti a világot az alaszkai amerikai–orosz találkozó?

A Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.