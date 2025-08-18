Trump kijelentette: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz

Donald Trump amerikai elnök ma a washingtoni Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az őt féltő háborúpárti európai politikusokkal. Az amerikai elnök a találkozó előtt közölte, hogy az ukrán vezető, „ha akarja, szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak”, de egy esetleges békemegállapodás részeként

Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök

Forrás: Ukrainian Presidential Press Service/AFP

Trump azt is hozzátette, hogy

„nincs visszaút” a Krím félsziget ügyében,

amelyet Moszkva 2014-ben jogellenesen annektált, nyolc évvel a teljes körű invázió megindítása előtt. Trump megjegyzései az orosz vezetővel, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában tartott csúcstalálkozóját követik, amelynek eredményeként az amerikai elnök tartós békemegállapodást sürgetett – írja a Magyar Nemzet, amelynek cikkében bővebben is olvashat a mai találkozó előzményeiről és hátteréről.