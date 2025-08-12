Két nappal Putyin előtt Zelenszkijjel tárgyal Trump

Két nappal a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai találkozója előtt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnök – adta hírül a BBC.

Az online megbeszélés tényét mind a Fehér Ház, mind az ukrán elnöki hivatal megerősítette – tudta meg a Magyar Nemzet.