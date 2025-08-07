3 órája
Trump szerint jók a kilátások egy orosz–ukrán csúcstalálkozóra
Oroszország és az Egyesült Államok megállapodásra jutott abban, hogy a közeljövőben sor kerül Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozójára – közölte csütörtökön Moszkvában Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az újságírókkal. Az amerikai elnök szerint is nagyon produktív volt Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin tárgyalása.
Donald Trump amerikai elnök
Forrás: MTI/EPA/Sipa USA pool
Fotó: Samuel Corum
Donald Trump megerősítette, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja a Magyar Nemzet.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”.
Donald Trump szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.
Hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.
Az ukrajnai háborúról az amerikai elnök azt mondta,
kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje, Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.
Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról
Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben − jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában újságíróknak.
Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog
− mondta a tisztségviselő.
Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés. A két ország hatóságai megkezdték a találkozó előkészítését.
A következő hetet jelöltük meg irányadóként, de a felek közvetlenül megkezdik ennek a fontos találkozónak az előkészítését, és még nehéz megmondani, hogy mennyi időt vesz igénybe a felkészülés. De a találkozó a következő héten történő megtartásának lehetősége került szóba, és mi teljesen pozitívan állunk ehhez a lehetőséghez
− mondta a tanácsadó.
Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta.
