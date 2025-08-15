augusztus 15., péntek

Alaszka

1 órája

Trump–Putyin-csúcstalálkozó: sorsdöntő fordulat lehet Ukrajnának

Címkék#Ukrajna#csúcstalálkozó#Vlagyimir Putyin#alaszka#Donald Trump

Feszülten várja a világpolitika, találgatások előzik meg a Trump–Putyin-csúcstalálkozót, amely Ukrajna sorsa szempontjából akár sorsdöntő is lehet. Az ország jövője dőlhet el Alaszkában, az ukránok a vérontás végét remélik – írja az Origo hírportál.

MW
Trump–Putyin-csúcstalálkozó: sorsdöntő fordulat lehet Ukrajnának

Ukrajna jövője dőlhet el a Trump–Putyin-csúcstalálkozón

Forrás: AFP

Fotó: AFP

A Trump–Putyin-találkozó Alaszkában zajlik, és a világ feszülten várja az eredményeket, miközben találgatások övezik, hogy az esemény eredményeként Ukrajna térképe erőszakosan és alapvetően megváltozhat-e – írja a hírportál. 

Pro-Ukraine rally held in Alaska ahead of Trump-Putin meeting
Ukrajna támogatói tüntetnek a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt az alaszkai Anchorage-ban
Fotó: Anadolu via AFP / Forrás: Anadolu via AFP

Oroszország 2014 óta hatalmas ukrán területekre tart igényt, amikor Vlagyimir Putyin elnök megtette első lépését. Akkor néhány hónap leforgása alatt Moszkva viszonylag vértelenül megszállta és annektálta a Krím félszigetet. Ezt követte az oroszbarát szeparatista mozgalom a keleti Donbasz régióban, konkrétan a Donyeck és Luhanszk néven ismert két területen. Nyolc évig háború dúlt itt, amely során Ukrajna mintegy 14 000 katonát és civilt vesztett. 2022 februárjában azonban Putyin teljes körű inváziót indított. Az orosz csapatok gyorsan elérték Kijev külvárosait, és hatalmas déli területeket foglaltak el, beleértve a Zaporizzsja és Herszon megyék nagy részét.

A háború azóta hullámzott, a frontvonalak változtak, Oroszország most valamivel kevesebb területet ellenőriz – a 2022 tavaszi körülbelül 27 százalékról mostanra 20 százalék körülire csökkent. Keleten az orosz erők azonban folyamatosan előrenyomulnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint most feltétel nélküli tűzszünetre van szükség. Az európai szövetségesek is ragaszkodnak a harcok leállításához, most már. Korábban az utolsó ukránig harcoltak volna. Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy a békét próbálja elérni.

A Putyinnal Alaszkában tartandó csúcstalálkozó előtt azonban Trump területcserékről kezdett beszélni. Ez sokkolta Kijevet és Európát.

Feldarabolják Ukrajnát? Az Origo cikkében erről is olvashat

A Trump–Putyin-csúcstalálkozóval kapcsolatos történéseket a Magyar Nemzet percről percre hírfolyamában követheti. 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
