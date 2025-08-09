Trump bejelentette, mikor és hol találkozik Putyinnal

Az Egyesült Államok elnöke bejegyzésében utalt arra is, hogy a találkozó további részleteiről hamarosan több információt is közölnek.

A Fehér Ház közlése szerint még folyamatban vannak az egyeztetések, és nem kizárt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba. Trump egyelőre azt mondta, hogy Oroszországgal kezdi meg a tárgyalásokat.

Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a találkozót, hogy az ukrajnai háború „nagyon hamar” véget érhet, mert szerinte a felek közel állnak egy megállapodáshoz, amelynek része lehet bizonyos területek cseréje Ukrajna és Oroszország között.

Zelenszkij: az ukránok nem adják oda a földjüket

Ukrajna – az ország alkotmánya által is garantált – területi egységét hangoztatta szombati Telegram-üzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hangsúlyozva:

az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak.

Zelenszkij a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozójával összefüggésben hangsúlyozta: hazája kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban aláhúzta azt is, hogy „minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszútávú, tartós békével”.

Kemény csata lesz

Egy személyes találkozás még azok között is komoly jelentőséggel bírhat, akik korábban már tárgyaltak egymással – hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozójával kapcsolatban Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője, írja az Origo.