augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pánik

1 órája

A tehetetlen brüsszeliták aggódva figyelik a Trump–Zelenszkij-tárgyalást

Címkék#Ukrajna#Vlagyimir Putyin#csúcs#Donald Trump

Miközben az amerikai elnök készséget mutat a Putyinnal való megállapodásra, és Zelenszkijt is erre ösztönzi, az európai vezetők nyíltan vállalják félelmeiket. A háttérben katonai tervek, új szankciók és az ukrán belpolitikai feszültségek húzódnak. Trump, aki néhány nappal korábban Alaszkában Putyinnal tárgyalt, inkább egy átfogó békemegállapodás mellett áll ki, nem csupán egy egyszerű tűzszünet mellett. Brüsszelben attól tartanak, hogy az ukrán elnök elfogadja az ajánlatot, ezért kísérték el őt az Egyesült Államokba.

MW
A tehetetlen brüsszeliták aggódva figyelik a Trump–Zelenszkij-tárgyalást

Pánikban a brüsszeliták, tehetetlenül várják a sorsdöntő Trump–Zelenszkij-tárgyalást

Forrás: AFP

Zelenszkij megérkezett Washingtonba, ahol az Ovális Irodában tárgyal majd Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán békéről. Ukrán hírcsatornák közölték a találkozók részletes menetrendjét. Eszerint Trump és Zelenszkij találkozója magyar idő szerint este hét órakor kezdődik, majd 15 perccel később, 19.15-kor kétoldalú megbeszélésre kerül sor a két elnök között – írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón vesz részt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én
Forrás: AFP

Pánikban a brüsszeliták

Az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy befagyasztja a harcokat a fronton, amennyiben Ukrajna kivonul Donyeckből. Az orosz elnök üzenetét Donald Trump közvetítette Zelenszkijnek és az európai vezetőknek. A javaslat vegyes fogadtatásra talált Európában, ahol sokan úgy vélik, az ukrán államfő nem engedné át Donyecket.

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én 
Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

A washingtoni találkozó előtt Trump saját platformján figyelmeztette Zelenszkijt: a Krím ügyében nincs visszaút. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna gyorsan köthetne békét, de egy esetleges megállapodás részeként nem csatlakozhatna a NATO-hoz.

Trump béketerveken dolgozik, a hétvégén a „kihagyottak koalíciója” is összeült online, egy nappal az alaszkai találkozó után. A washingtoni tárgyalásokhoz csatlakozik Zelenszkij mellett Meloni, Merz, Macron, Stubb, Von der Leyen és Rutte is. Gitanas Nausėda litván elnök úgy véli, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak a „kihagyottak koalíciójához”, készen kell állniuk fegyveres erőik bevetésére Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében. 

Mindig Ukrajna mellett állunk – ameddig csak szükséges

– hangzott el Von der Leyen szájából. Az Európai Biztosság elnöke korábban ukrán védelmi termékek vásárlására szólította fel az Európai Unió tagállamait.

Újabb szankciók várhatók Oroszország ellen, de Zelenszkij még szigorúbb lépéseket követel – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből, amelyet ITT olvashat el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu