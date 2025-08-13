augusztus 13., szerda

1 órája

Súlyos kérdést tett fel legfrissebb videójában Menczer Tamás

Címkék#Tisza-sziget#Ukrán kémbotrány#Tseber Roland Ivanovics#Zelenszkij#Menczer Tamás

Három kérdést tett fel szerda délelőtti Facebook-videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, amelyek közül kettőt meg is válaszolt, az utolsó megválaszolását pedig a videót megtekintőkre bízta.

MW
Magyar Péter és Tseber Roland

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

„Ki irányítja az ukrán kémeket?” – tette fel az első kérdést Menczer Tamás, és meg is válaszolja: „Zelenszkij.” A második kérdésre, amely azt firtatja, vajon ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet, ugyanez a válasza. A harmadik pedig így hangzik: „Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza-szigetet alapított, akkor valójában ki alapított Tisza-szigetet?” Ennek megválaszolását az előző két kérdés fényében viszont már a videó megtekintőire bízta...

Mint ismert, Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezet néven bejegyeztek egy Tisza-szigetet, amelynek élére Tseber Roland Ivanovics került, Magyar Péter közeli ismerőse. A magyar kormány korábban kiutasította hazánk területéről Tsebert, mivel feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.

 

