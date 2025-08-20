augusztus 20., szerda

Kovács Zoltán: 21 órakor jön az ünnep csúcspontja (videó)

A legnagyobb rendben zajlik minden az ünnepi programokon – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Kovács Zoltán: 21 órakor jön az ünnep csúcspontja (videó)

Érdeklődők a Magyar Ízek Utcája rendezvényen az államalapítás és Szent István király ünnepén a Várkert Bazár előtt 2025. augusztus 20-án

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„21 órakor jön az ünnep csúcspontja” – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán a bejegyzéshez feltöltött videóban elmondta, hogy a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István-nap programjai.

A legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt

– fogalmazott.

Befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése, arra készülnek, hogy este 9 órakor látványos

  • drónshow-val,
  • fényfestéssel,
  • lézerjátékkal

Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzék meg – tájékoztatott az államtitkár.

 

