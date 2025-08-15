augusztus 15., péntek

Ukrajna

50 perce

Magyarország folyamatos támadás alatt áll békepárti álláspontja miatt

Korábban egy ukrán képviselő nyíltan kijelentette, hogy az ukrán sereg két óra alatt a Balatonnál lenne.

MW
Magyarország folyamatos támadás alatt áll békepárti álláspontja miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. augusztus 13-án

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Filip Singer

Három és fél éve tart az orosz–ukrán háború, és Magyarország folyamatos támadások kereszttüzében áll békepárti álláspontja miatt – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikkében emlékeztet, hogy

Volodimir Zelenszkij többször is személyesen bírálta Orbán Viktort főként azért, amiért a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.

A feszültséget fokozzák

Ukrajna azonban ezekkel egy NATO-tagország, az Európai Unió egyik tagállama ellen hajt végre támadássorozatot

– hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Egy korábbi nyilatkozat szerint az ukrán sereg két óra alatt már a Balatonnál lenne.

További részletekért kattintson.


 

