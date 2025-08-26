augusztus 26., kedd

Orosz–ukrán háború

3 órája

Zelenszkij és a Nyugat azon dolgozik, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést

Címkék#béke#kompromisszum#Donald Trump#háború#Volodimir Zelenszkij

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint nincs más út, mint a kompromisszum.

MW

Az ukrán béke karnyújtásnyira lehetne, mégis egyre távolabb kerül. Donald Trump asztalán ott a lehetőség, hogy véget vessen az orosz–ukrán háborúnak, ám Volodimir Zelenszkij és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést – írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én
Fotó: Olivier Hoslet / Forrás: MTI/EPA

A lap cikke szerint Zelenszkij ugyan eljátssza, hogy nyitott a diplomáciai rendezésre, de valójában semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Brüsszel, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint a nyugati szövetségesek változatlanul folytatják Ukrajna támogatását. Az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy ha nem lesz tárgyalásos rendezés, a konfliktus tovább eszkalálódhat.

Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt

– mondta a Magyar Nemzetnek Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

A szakértő szerint, ha kútba esnek a megkezdett béketárgyalások akkor annak súlyos következményei lesznek.

– Ugyan az orosz gazdaság nem áll a legjobb helyzetben, de 2014 óta arra vár a Nyugat, hogy Moszkva gazdaságilag ki fog vérezni, ami nem következik be. Ukrajnának is, és a Nyugatnak is Donald Trump útmutatását kellene követni, hiszen alapvetően nincs más megoldás, mint egy fájdalmas kompromisszum az oroszokkal

– hangsúlyozta Demkó Attila.

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
