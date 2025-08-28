Zelenszkij már gyerekek halálát is felhasználja, csak hogy támadhassa Magyarországot

Az ukrán főváros, Kijev ellen intézett legújabb orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erőteljes szavakkal reagált és nemzetközi válaszlépéseket sürgetett. Egy gyermek halálát használta fel arra, hogy a békepárti Magyarországnak üzenhessen, írja az Origo.

A támadás lakóépületeket ért, civil áldozatokat követelt, köztük gyermekeket is.

Zelenszkij az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében részletezte a támadás következményeit. Megerősítette, hogy legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Zelenszkij a gyermek halálát használja fel saját céljai eléréséhez

Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek.

Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett

– fogalmazott.

Zelenszkij több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól. Kiemelte, hogy „a gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak". Az ukrán elnök sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen új, kemény szankciókkal.

Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért

– tette hozzá.

