Ismerős szereplők 1 órája

Zelenszkijt támogató hálózatok tűntek fel Magyar Péter pártja mögött is

Magyar Péter politikai pályafutása mögött máris ismerős szereplők tűntek fel. Olyan globalista szervezetek bukkantak fel a háttérben, amelyek korábban Volodimir Zelenszkijt is támogatták – most pedig a Tisza Párt körül is megjelentek.

Zelenszkijt és Magyar Pétert ábrázoló plakát Forrás: AFP

A Transzatlanti Kapcsolatok Központja, amely szoros kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij pártjával, egyre több szálon kapcsolódik Magyar Péter környezetéhez is. Az Ellenpont.hu szerint a háttérben olyan globális szereplők tűnnek fel, mint a USAID, az Atlantic Council vagy a Soros-féle Nemzetközi Újjászületés Alapítvány. Ez a hálózat most már a magyar belpolitika színterén is aktív jelenlétet mutat – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Szövetségesek: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás: AFP Zelenszkij politikai pályáját is segítették Zelenszkijt 2019-ben választották meg Ukrajna elnökévé, és már a kezdetektől fogva nyugati orientációjú, atlantista politikát folytatott. 2021-ben a Nép Szolgája párt parlamenti frakciója szerződést kötött a washingtoni Finsbury Glover Hering nevű lobbicéggel, amelynek a feladata az volt, hogy szorosabb kapcsolatokat építsen ki az amerikai és uniós döntéshozókkal – különösen a Demokrata Párt és a Biden-adminisztráció irányába. Az Ellenpont.hu beszámolója szerint az együttműködés technikailag nem is a párt, hanem egy hozzá szorosan kötődő civil szervezet, a Transzatlanti Kapcsolatok Központja (TDC) révén valósult meg. A szervezetet egy hónappal a lobbicég megbízása előtt hozták létre, ami arra utal, hogy célzottan erre a projektre alapították meg. A TDC mögött nemcsak egyetlen mecénás, hanem egy kiterjedt nemzetközi hálózat sorakozik fel. A szervezet pénzügyi dokumentumai szerint 36 partnerrel működik együtt, köztük olyan jelentős globális szereplőkkel, mint a Friedrich-Ebert-Stiftung, a Heinrich-Böll-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a National Endowment for Democracy (NED) és a German Marshall Fund.

A legnagyobb donorok között szerepel Soros György ukrajnai szervezete is, amely az elmúlt években a TDC bevételeinek több mint egyharmadát biztosította. A támogatók között ott van a UDoNation Funding is, valamint a Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), amely több nyugati kormány – köztük az amerikai és a kanadai – részvételével működik. A források szerint a cél világos: Ukrajna és az Egyesült Államok közötti stratégiai kapcsolat erősítése. A Zelenszkijhez köthető körök a Tisza Párt közelében is feltűntek, erről bővebben ITT olvashat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!