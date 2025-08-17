3 órája
Zelenszkij és Von der Leyen közösen álltak ki Ukrajna mellett
Brüsszelben közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az EU továbbra is támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, amely szerinte önmagában is biztonsági garanciát jelent. Ezt az ukrán elnök is megerősítette.
Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök és Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón vesz részt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én
Forrás: AFP
Először is, szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében – mondta Ursula von der Leyen Brüsszelben, az ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón, amelyet a Sky News szemlézett. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:
Ukrajnának „képesnek kell lennie szuverenitásának és területi integritásának fenntartására
Ursula von der Leyen közölte: Európa álláspontja az, hogy „a nemzetközi határok nem változtathatók meg erőszakkal”.
Ezeket a döntéseket Ukrajnának és kizárólag Ukrajnának kell meghoznia. Ezeket a döntéseket nem lehet Ukrajna részvétele nélkül meghozni
– tette hozzá. Von Der Leyen szerint a gyilkolás leállítása az elsődleges.
Akár tűzszünetnek nevezzük, akár békeegyezménynek
– mondta.
Von Der Leyen kiemelte:
Az EU továbbra is támogatja Ukrajna EU-tagságra vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia.
Zelenszkij feltételt szabott
Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
Elengedhetetlen, hogy Európa „olyan egységes legyen most”, mint amikor 2022-ben kitört a háború, és hogy ez elősegíti a „valódi béke” elérését.
Putyinnak sok követelése van, de mi nem ismerjük mindet
– tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint időbe telik átnézni ezeket.
Ursula von der Leyen bejelentette: elkíséri Zelenszkijt Washingtonba
Zelenszkij az esetleges háromoldalú találkozó kapcsán ismét szankciókat követelt.
Ha Oroszország a találkozót elutasítja, akkor új szankciókat kell bevezetni
– mondta, majd hozzátette: hálás Trumpnak és az Egyesült Államoknak, hogy beleegyeztek az Európával való együttműködésbe Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása érdekében, de „nincsenek részletek arról, hogy ez hogyan fog működni”.
