Zelenszkij Washingtonba utazik Trump meghívására

Zelenszkij arról számolt be, hogy hétfőn Washingtonba utazik, ahol tárgyalni fog az amerikai elnökkel. Elmondása szerint ezt megelőzően egy részletes és hosszú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal.

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében – adta hírül a Magyar Nemzet.

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

– emelte ki Zelenszkij.