A Tisza Párt drasztikusan megemelné a társasági adót is

A társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készül a többkulcsos szja bevezetése mellett a Tisza – tudta meg az Index egy, a párt gazdaságpolitikai programján dolgozó forrástól. Értesüléseiket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette.

Közel háromszorosára emelkedhet a társasági adó

A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásunk elmondása szerint az áll, hogy a hazánkba amúgy jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza Párt egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta „adóparadicsommá” teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt, ami – a lap információi szerint – akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”.

Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok, és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

A lap egyik forrása elmondta: a már korábban nyilvánosságra került szja-emelés mellett ezekből

a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy kijöjjön a matek, és a kampány során tett, egyre gyarapodó ígéreteit tartani tudja Magyar Péter.

A Tisza megerősítette az információkat

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.