szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közvélemény-kutatás

1 órája

A Tisza Párt gyengült a nyáron, a Fidesz stabilan vezet

Címkék#Tisza Párt#Real-PR#Fidesz#Magyar Péter#közvélemény-kutatás

A Real-PR legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti Országgyűlés alakulna Magyarországon. A Fidesz továbbra is a legnépszerűbb a biztos szavazók körében, míg a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza támogatottsága visszaesett az elmúlt hónapokhoz képest.

MW
A Tisza Párt gyengült a nyáron, a Fidesz stabilan vezet

Gyengült a nyáron a Tisza Párt

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fidesz digitális aktivitása stabilizálta a párt támogatottságát (a biztos szavazók körében 47 százalék), míg Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a Tisza Párt várt erősödését: a párt 40 százalékon áll. A Real-PR legfrissebb, szeptember elején készült közvélemény-kutatása szerint ha most vasárnap lennének a választások, 

hárompárti Országgyűlés alakulna, az 5 százalékos bejutási küszöböt a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom lépné át.

Forrás: A Real-PR 93. grafikonja

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott Országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu