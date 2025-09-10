A Tisza Párt új alelnöke a Bokros Lajost dicsőítő Forsthoffer Ágnes

Bemutatta a hétvégén Magyar Péter a Tisza Párt új alelnökét: a 45 éves szállodatulajdonos igazi milliárdos oligarchacsaládból származik. Édesapja a rendszerváltás előtt már vezető pozícióban volt, vele ment csődbe a balatonfüredi hajógyár, majd a privatizációban gazdagodott meg, a lányából pedig már 26 évesen szállodaigazgatót csinált.

Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt kötcsei ellenrendezvényén mutatkozott be mint a párt turisztikai szakértője, egyben harmadik alelnöke. Az üzletasszony egy Balaton-környéki vállalkozócsalád tagja, amely család milliárdos árbevételű cégeket üzemeltet, ő személyesen a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója is – írja az Ellenpont.

Az új alelnök portréját felrajzoló portál szerint a család már a múlt rendszerben jó pozícióban volt, de a privatizációból jött ki csak igazán nyertesként. Az új alelnök édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő, édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődje után a felszámoló helyi megbízottja volt. Az édesapa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.

A Forsthoffer család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget.

A család Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.

Forsthoffer Ágnes nyitóbeszédében kiemelte, hogy „először áll politikai színpadon”, annak ellenére, hogy tavaly nyáron függetlenként már elindult a helyi, arácsi önkormányzati képviselő-választáson. A 45 éves, kétgyermekes nő saját vállalkozásban üzemelteti a család szállodáját, a Hotel Margarétát Balatonfüreden, és egyben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője.

Bár beköszönésében szinte kizárólag a turizmusról beszélt, már azt is tudhatjuk, hogy a gazdaság többi részével kapcsolatban is vannak megállapításai: konkrétan a Bokros-csomagot dicsőítette egy Facebook-kommentben.

Forsthoffer beszédében édesanyját emelte ki mint női példaképét, aki számára „az élő bizonyíték arra, hogy nincs lehetetlen, és hogy együtt mindent meg tudunk oldani”, és aki egyben a Tisza egyik legaktívabb önkéntese, a Balatonfüred Városáért Közalapítvány felügyelőbizottságának is tagja, illetve párhuzamosan Tihanyban is szállásadó.