Kórházba szállították

55 perce

Andrej Babist megtámadták egy választási gyűlésen

A cseh ANO párt elnökét, Andrej Babist egy választási gyűlésen fejbe verték Dobrában. A politikust kórházba szállították, a rendőrség vizsgálatot indított.

MW
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök

Forrás: AFP

Fotó: MICHAL CIZEK

A cseh ANO párt elnökét, Andrej Babist egy választási gyűlésen Dobrá településen, Frýdek-Místek járásban, Ostrava közelében ért támadás. Ales Juchelka (ANO) képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a gyűlés egyik résztvevője bottal fejbe verte őt. A rendőrség azonnal intézkedett és vizsgálatot is indított, a politikust pedig kórházba szállították − írja a Magyar Nemzet a sita.sk portálra hivatkozva. 

 

Megerősíthetem, hogy Andrej Babiš-t megtámadták a Dobrában tartott gyűlésen. Hátulról fémtárggyal fejbe ütötték, majd kórházba ment kivizsgálásra

– nyilatkozta az ANO szóvivője, Martin Vodicska.

A támadást Ales Juchelka képviselő is megerősítette, aki Babist kísérte a választási kampány rendezvényén. „Az elnököt az egyik polgár támadta meg mankóval. A férfi fejbe ütötte” – nyilatkozta Juchelka a Novinky.cz-nek, hozzátéve: a politikus állapotát vizsgálják. 

A támadást elítélte Vít Rakusan belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke. "

A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babiš ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban

– írta az X-oldalán. 

Remélem, hogy Babis úr sérülései nem súlyosak, és bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan kivizsgálja az esetet

– tette hozzá Rakusan.

Babis a gyűlöletkampány áldozata, erről bővebben ITT olvashat. 

 

