12 órája
A baloldali szakértő elismerte: Magyar Péter vesztett Kötcsén
Nagy Attila Tibor nem titkolta: szerinte Magyar Péter elszalasztott egy óriási esélyt. A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, a Tisza Párt elnöke veszített Kötcsén.
A baloldali elemző is kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén
Fotó: Hatlaczki Balazs
Magyar Péter alulmaradt – nyilatkozta az Ultrahangnak Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az adásról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha csak a két kötcsei beszéd között dőlne el a választás, akkor a Tisza simán kikapna. Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen jobb beszédet mondott – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Az elemző hozzátette, hogy más is befolyásolja a választói magatartást, például az élelmiszer-infláció.
Az elemző értékelt: Orbán Viktor történelmi beszédet mondott Kötcsén
