Nem meglepő

18 perce

Bokros-csomag-hívő az új alelnök a Tisza Pártnál

Bohár Dániel a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag mentette meg Magyarországot”.

Bokros-csomag-hívő az új alelnök a Tisza Pártnál

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt harmadik alelnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

A riporter a posztjában emlékeztetett: a Bokros-csomag 1995-ben a magyar gazdaságtörténet egyik legkeményebb megszorító intézkedéscsomagjaként indult, amelyet akkori pénzügyminiszter, Bokros Lajos jelentett be − írja a Magyar Nemzet.

Forrás: Facebook

Bohár Dániel azt is felsorolta, hogy milyen követkézményei lettek a Horn-kormány idején elfogadott Bokros-csomagnak, amelyért Magyar Péter új alelnöke rajong:

  • A forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal.
  • Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek. 
  • Visszafogták a családtámogatásokat. 
  • Ezzel egyidőben pedig felgyorsították privatizációt. 

A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt tüntetések, sztrájkok voltak

– hangsúlyozta a riporter. Majd rámutatott: a Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány, ezért akarnak ők is megszorításokat.

