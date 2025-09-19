Böröndi Gábor: a drónok tömeges megjelenése átalakította a modern harcmezőt

Megtettük a szükséges lépéseket, fokoztuk bizonyos légvédelmi repülőeszközöknél a készenlétet, illetőleg a légtérellenőrzést, légtérfigyelést magasabb szintre emeltük – jelentette ki Böröndi Gábor vezérezredes a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A vezérkar főnöke a NATO-szövetséges Lengyelország és Románia területén történt súlyos drónincidens kapcsán elmondta, hogy a Magyar Honvédség ilyen esetben azonnal reagál, ahogy a szomszédos államokban is megtörtént, hiszen nem tudjuk, hogy elszigetelt eseményről van szó vagy egy sorozat részéről.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A következő lépés az azonnali információkérés a NATO-tól, a NATO légierő-parancsnokságtól. Ezt egészítette ki Böröndi Gábor szeptember 12-i találkozója a lengyel vezérkarfőnökkel, Wiesław Kukuła vezérezredessel, aki megosztotta a tapasztalataikat, hogy mikor kapcsolták fel a lengyel nemzeti légvédelmi rendszert, mik voltak az észlelések, milyen földi, illetve légi erőket, eszközöket használtak, és mikor kapcsolódtak be a drónok elhárításába a holland felségjelű F–35-ös vadászgépek.