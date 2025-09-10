Brüsszel fél a szuverén politikát folytató, patrióta politikusoktól

A nemzetközi politikai színtéren egyre inkább érzékelhető Brüsszel aggodalma a patrióta politikát folytató országokkal szemben. Baráth Gábor Gergely történész a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában részletesen elemezte ezt a jelenséget, különös tekintettel Szerbiára és más közép-európai országokra.

Az orosz-ukrán konfliktus kiéleződése óta Szerbia nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és továbbra is orosz földgázt vásárol. Baráth szerint „Brüsszelnek egyszerűen el kell fogadnia a tényt, hogy Szerbia számára az energiabiztonság szempontjából szüksége van orosz földgázra, politikai tekintetben pedig Oroszország Szerbia partnere az ország területi integritásának megőrzése tekintetében."

Agresszív támadások a patrióta vezetők ellen

A történész rámutatott arra is, hogy az elmúlt hónapokban a szerbiai tüntetések jellege jelentősen megváltozott.

Az elmúlt 9-10 hónapban a tüntetők esetében 180 fokos változást láthattunk. Kezdetben békés tüntetéseket, sétákat, rendezvényeket szerveztek, [...] nyáron pedig a tüntetések kezdtek agresszívitásba fajulni

– mondta Baráth.

Tavasz folyamán még előre hozott választásokat kezdtek el követelni, az egyetemisták saját lista állítását jelentették be egy esetleges előre hozott választáson, nyáron pedig a tüntetések kezdtek agresszivitásba fajulni, rendőrökre, csendőrökre támadtak, kukákat gyújtottak fel, a kormányzó Szerb Haladó Párt irodáit érte támadás.

Vucsics elnök többször is párbeszédre hívta az egyetemistákat, tüntetőket. Az államelnökön kívül a házelnök, miniszterelnök is a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

Az egyetemisták, tüntetők elzárkóznak a párbeszédtől, egyelőre ennek esélyét nem lehet látni. Nagy probléma, hogy az egyetemisták és a tüntetők esetében nincsenek vezető személyek, akik képviselhetnék őket. Teljes mértékben a plénumokra hagyatkoznak – tette hozzá a szakértő.

Brüsszel lebukott, így avatkozik be az országok belügyeibe

Az Európai Parlament képviselőinek beavatkozása a szerbiai belpolitikába szintén aggasztó jeleket mutat. Az európai zöldek EP-képviselői jelen voltak az újvidéki tüntetésen, amelyet az egyetemisták szerveztek. Részvételükkel nyíltan belefolytak a szerbiai belpolitikai életbe, így próbálva nyomást gyakorolni a belgrádi hatalomra. A történész úgy látja: Ennek az üzenete negatív, így is az EU megítélése egyre rosszabb Szerbiában, különösen a kettős mérce miatt, ami Szerbia és Ukrajna esetében tapasztalható.

Az EP-nek és Brüsszelnek világos üzenetet kellene küldeni, hogy Szerbia és Nyugat-Balkán helye az EU-ban van, de sajnos helyette nyomásgyakorlás, kettős mérce és a szerbiai belpolitikába való beavatkozás látható

– vélekedett a szakértő.