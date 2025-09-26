szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

18°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Követelések

2 órája

Brüsszelnek zsarolható vezető kell Magyarország élére, ez lenne Magyar Péter

Címkék#Brüsszel#Orbán Viktor#Magyar Péter

A miniszterelnök szerint Brüsszel olyan vezetőt akar, akit zsarolhat, és ezért támogatják Magyar Pétert, akit mentelmi jogával védenek, hogy később Magyarország rovására kényszeríthessék ki a döntéseket.

MW
Brüsszelnek zsarolható vezető kell Magyarország élére, ez lenne Magyar Péter

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

„Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek. Engedjük be a migránsokat, adjuk fel a rezsicsökkentést, alakítsuk állt a családtámogatást és szálljunk be a háborúba” – tájékoztatott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban.

Mint mondta, ezekre a mostani kormány mind nemet mond. Jelezte: Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni. Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu