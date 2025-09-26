1 órája
Brüsszelnek zsarolható vezető kell Magyarország élére, ez lenne Magyar Péter
A miniszterelnök szerint Brüsszel olyan vezetőt akar, akit zsarolhat, és ezért támogatják Magyar Pétert, akit mentelmi jogával védenek, hogy később Magyarország rovására kényszeríthessék ki a döntéseket.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
„Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek. Engedjük be a migránsokat, adjuk fel a rezsicsökkentést, alakítsuk állt a családtámogatást és szálljunk be a háborúba” – tájékoztatott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban.
Mint mondta, ezekre a mostani kormány mind nemet mond. Jelezte: Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni. Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.