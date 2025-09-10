Budai Gyula feljelentést tett a tiszás szimpatizánsok agresszív viselkedése miatt

Csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával tett feljelentést Budai Gyula a tiszás szimpatizánsok agresszív viselkedése miatt – írja a Magyar Nemzet.

A feljelentés előzménye, hogy a Tisza-szimpatizánsok vasárnap Kötcsén megfenyegették a közmédia stábját, Császár Attila riportert és kollégáit. Egy csoport később odáig ment, hogy akasztással is elkezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes család vette védelmébe, akik számon kérték a hőbörgő tiszásokon a stílust, amit a falu lakóinak, köztük gyerekeknek is végig kellett hallgatniuk. A Tisza-szimpatizánsok ezek után belekötöttek a kisgyermekes családba.

Budai Gyula már az eset után megígérte, hogy feljelentést fog tenni, ami tegnap meg is történt. A miniszteri biztos az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) megküldött feljelentésében kiemelte, hogy a kisgyermekes családot (köztük a három gyermeket) körbeállták a tiszások, és „elkezdték provokatív, kötekedő magatartással megfélemlíteni”.

A nyilvánosságra került videón több tiszás szimpatizáns mellett jól beazonosítható Magyar Péter videósa, Ország Kornél – áll a feljelentésben, amiben Budai azt is leírta, hogy a tiszások magatartása alkalmas volt arra, hogy mind a felnőttekben, mind a gyerekekben félelmet és riadalmat keltsen.