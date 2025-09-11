Merénylet áldozata lett Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese

Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban – közölte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója washingtoni idő szerint szerdán késő este.

Az amerikai különleges rendvédelmi egység, a SWAT tagjai a Utah Valley Egyetem felé tartanak Orem városában 2025. szeptember 10-én, miután egy egyetemi rendezvényen lövés érte a 31 éves Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát

Fotó: Hannah Schoenbaum / Forrás: MTI/AP

Kash Patel a korábbi közleményét pontosítva arról számolt be, hogy

a nyomozás folytatódik, aminek részleteiről tájékoztatást adnak.

Előzőleg Utah állam kormányzója, valamint a Utah Valley Egyetem és a hatóságok képviselői közös sajtótájékoztatóján számoltak be a fejleményekről, közöttük egy gyanúsított kihallgatásáról.

Paul Cox kormányzó politikai gyilkosságként említette a támadást, amivel kapcsolatban a rendőrség képviselői azt közölték, hogy a Charlie Kirk halálát okozó lövést nagy távolságról, egy tetőről adta le a fekete ruhát viselő tettes. Előzőleg mintegy 200 méter távolságból eldördült lövésről adtak tájékoztatást a hatóságok. A helyszín egy épületekkel körbevett kisebb aréna volt, ahol több száz egyetemista gyűlt össze, hogy meghallgassa az ismert konzervatív személyiséget.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az egyetem nyitott központi terén rendezett politikai fórumról Charlie Kirk-öt magánautóval vitték egy közeli kórházba, de életét már nem tudták megmenteni.

A halálhírt néhány órával a támadást követően Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalán. Azt is közölte, hogy utasítására az Egyesült Államok szövetségi épületein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat.

Az erőszakos cselekményt pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos vezető személyisége, kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.