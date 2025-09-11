1 órája
Merénylet áldozata lett Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese
A népszerű amerikai konzervatív aktivistát, politikai személyiséget szerdán érte halálos lövés Utah állam egyik egyetemén. A Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét továbbra is keresik, Donald Trump bejelentette, hogy a meggyilkolt jobboldali közéleti személyiség emlékére az Egyesült Államok egész területén az amerikai zászlókat félárbócra eresztik vasárnap napnyugtáig.
2024. október 24-én készült kép Charlie Kirk konzervatív aktivistáról, a Turning Point USA társalapítójáról Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus párti elnökjelölt kampánygyűlésén Las Vegasban. 2025. szeptember 10-én a 31 éves Charlie Kirk-ot lövés érte a nyakán a Utah Valley Egyetem rendezvényén Orem városában. Charlie Kirk a kórházban belehalt sérülésébe. A támadót egyelőre keresik
Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban – közölte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója washingtoni idő szerint szerdán késő este.
Kash Patel a korábbi közleményét pontosítva arról számolt be, hogy
a nyomozás folytatódik, aminek részleteiről tájékoztatást adnak.
Előzőleg Utah állam kormányzója, valamint a Utah Valley Egyetem és a hatóságok képviselői közös sajtótájékoztatóján számoltak be a fejleményekről, közöttük egy gyanúsított kihallgatásáról.
Paul Cox kormányzó politikai gyilkosságként említette a támadást, amivel kapcsolatban a rendőrség képviselői azt közölték, hogy a Charlie Kirk halálát okozó lövést nagy távolságról, egy tetőről adta le a fekete ruhát viselő tettes. Előzőleg mintegy 200 méter távolságból eldördült lövésről adtak tájékoztatást a hatóságok. A helyszín egy épületekkel körbevett kisebb aréna volt, ahol több száz egyetemista gyűlt össze, hogy meghallgassa az ismert konzervatív személyiséget.
A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az egyetem nyitott központi terén rendezett politikai fórumról Charlie Kirk-öt magánautóval vitték egy közeli kórházba, de életét már nem tudták megmenteni.
A halálhírt néhány órával a támadást követően Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalán. Azt is közölte, hogy utasítására az Egyesült Államok szövetségi épületein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat.
Az erőszakos cselekményt pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos vezető személyisége, kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.
Elemző: akasztásról beszélni akármelyik embertársunkkal kapcsolatban teljes mértékben elfogadhatatlan
Charlie Kirk kivégzése rávilágít, hogy következménye van a gyűlöletkeltésnek
Jó lenne, ha a fiatal amerikai véleményvezér kivégzését itthon is mindenki egy utolsó utáni figyelmeztetésnek vennék: nincs következmények nélküli hergelés és gyűlöletkeltés
– jelentette ki közösségi média oldalán Németh Balázs. Hozzátette, nem lehet következmények nélkül,
„politikusok kivégezésével poénkodni a színpadon, politikai alapon véglényezni, patkányozni, a színészi képességeket szándékosan a feszültségek felkorbácsolására használni agresszív, uszító videók készítésével; egyetemi tanárként vagy egyszerű bloggerként azzal hergelni, hogy nem lesznek demokratikus választások, ezért a népharagnak kell eltakarítania a jelenlegi hatalmat, arccal vagy arc nélkül ocsmány, primitív, fenyegető kommenteket írogatni”
– idézte a Magyar Nemzet a a Fidesz-frakció szóvivőjének bejegyzését.
Közösségi oldalán reagált Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is.
„A véleménye miatt lelőttek egy ismert amerikai jobboldali influenszert, Donald Trump egyik legnagyobb „online” szövetségesét. Charlie Kirk épp egyetemistáknak tartott előadást, amikor a merénylő végezni akart vele. Két gyermek édesapjával. Végül sikerült. Gondolom, a liberális tolerancia jegyében” – írta a politikus.
