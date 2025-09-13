szeptember 13., szombat

Erős szavak

1 órája

Charlie Kirk özvegye megrendítő üzenetet küldött a világnak

Címkék#Charlie Kirk#Erika Kirk#Donald Trump#üzenet

A meggyilkolt jobboldali aktivista özvegye első alkalommal szólalt meg a nyilvánosság előtta merénylet óta A néhai Charlie Kirk felesége, Erika Kirk úgy fogalmazott, hogy a gonosztevőknek, akik meggyilkolták a férjét, fogalmuk sincs, mit indítottak el.

MW
Charlie Kirk özvegye megrendítő üzenetet küldött a világnak

„Mi vagyunk Charlie” feliratú pólókat viselő emberek tisztelegnek a meggyilkolt Charlie Kirk emléke előtt a Memorial Parkban, Provóban 2025. szeptember 12-én

Forrás: AFP

Fotó: Melissa MAJCHRZAK

Fogalmuk sincs, milyen tüzet gyújtottak ebben a feleségben, ennek az özvegynek a sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon

idézte a Magyar Nemzet a Sky News-ra hivatkozva Charlie Kirk özvegyének üzenetét. 

VP Vance Transports Charlie Kirk's Body Back To Phoenix Via Air Force Two
JD Vance alelnök (jobbra), Usha Vance (középen) és Erika Kirk leszállnak az Air Force Two repülőgépéről, miközben Charlie Kirk koporsóját kísérik 2025. szeptember 11-én Phoenixben, Arizonában
Fotó:  Eric Thayer / Forrás:  Getty Images via AFP

Ha eddig is azt gondoltátok, hogy a férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs, fogalmatok sincs, mit szabadítottatok el az egész országban és a világon, fogalmatok sincs

– mondta Erika Kirk abban a stúdióban, ahol férje podcastját rögzítették korábban.

Az özvegy tökéletes apának és férjnek nevezte néhai férjét, valamint köszöntetet mondott Donald Trump elnöknek, J.D. Vance alelnöknek és „fenomenális” feleségének, Ushának a támogatásért, és dicsérte a mentőcsapatokat, akik megpróbálták megmenteni férje életét.

A teljes cikkért kattintson

