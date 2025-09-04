Dálnoki Áron felelőtlenségnek nevezte a Magyar Péter által beígért nagy áfacsökkentést (videó)

A cikk rámutat, hogy a Tisza gazdasági programírójának a fenti kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját, és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

A Tisza szimpatizánsainak nem csupán ez a kijelentés jelenthet arculcsapást, hanem a kiszivárgott Tisza-adó terve is, amely négymillió embert érintene – áll a cikkben, amit IDE kattintva olvashat el.