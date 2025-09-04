Dálnoki Áron felelőtlenségnek nevezte a Magyar Péter által beígért nagy áfacsökkentést

„Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne”

– idézte a Mandiner Dálnoki Áronnak a Tisza Párt elhíresült etyeki fórumán elhangzott szavait.