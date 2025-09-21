5 perce
Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról
Újabb felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról, amelyeken a Tisza Párt politikusa ruhája alatt vélhetően fegyvert visel.
A felvételek alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször is kézifegyverrel mehetett a Tisza Párt rendezvényeire
Forrás: Magyar Nemzet
Kínos felvételek bukkantak fel újra, amelyen ismét egy gyanús tárgy látszik Ruszin-Szendi Romulusz jobb oldalán, a ruhája alatt, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. Ez alapján valószínűsíthető, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett” – írja a Mandiner.
Mint ismert, az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt látszik, hogy van valami gyanús eszköz.
Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta
A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált: „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.” De aztán
gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, valóban az is.
Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.
A napokban újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.
További képekért, videóért kattintson IDE!