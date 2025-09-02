szeptember 2., kedd

Elült a botrány

45 perce

Fleck Zoltán fenyegetőzésének nincs következménye

A balliberális jogszociológus a Tisza Párt egyik rendezvényén beszélt a köztársasági elnök megfenyegetéséről. Fleck Zoltán botrányos kijelentéseinek, köszönhetően az ELTE hallgatólagos támogatásának, semmilyen következményei nem lettek – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

MW
Fleck Zoltán fenyegetőzésének nincs következménye

Fleck Zoltán jogász, szociológus beszédet mond a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen a Kossuth Lajos téren 2025. május 1-jén

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának az oktatója arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt.

A kijelentések kapcsán a lap korábban kérdésekkel fordult az oktatási intézményhez, amely szűkszavúan annyit közölt, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”. A lap arra is kíváncsi volt, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg, valamint, hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként – a kérdésekre az ELTE nem válaszolt. 

A botrány pedig ezt követően szép lassan kifulladt, Fleck Zoltán pedig az ELTE hallgatólagos támogatásának köszönhetően semmilyen retorzióban nem részesült, a botrányos kijelentéseinek semmilyen következményei nem lettek. 

Fleck pedig továbbra is taníthat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – számolt be a Magyar Nemzet, amely arra is rávilágít, hogy az oktatási intézmény korábban nem volt ilyen enéző az oktatói magánvéleményével kapcsolatosan.

A teljes cikket a további részetekkel ITT olvashatja el. 

