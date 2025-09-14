szeptember 14., vasárnap

Harcosok Klubja edzőtábor

1 órája

A politológus szerint erős és összetartó politikai közösség áll a Fidesz mögött

Címkék#Sátoraljaújhely#Fidesz#Orbán Viktor#Deák Dániel#Harcosok Klubja#Magyar Péter

Orbán Viktor rocksztárként fogadták Sátoraljaújhelyen – fogalmazott a közösségi oldalán közzétett elemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. A politológus öt pontban foglalta össze a Harcosok Klubja edzőtáborának történéseit, kiemelve, hogy „Sátoraljaújhelyen a Fidesz megmutatta, hogy egy erős és összetartó politikai közösség áll mögötte”.

MW
A Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora bizonyítja, hogy a jobboldal erős és lelkes közösséget alkot

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Sátoraljaúhely ad otthont hétvégén a Harcosok Klubja edzőtáborának – Deák Dániel politológus Facebook-posztban értékelte a történéseket. 

harcosok-klubja edzőtábor
Az elemző szerint Orbán Viktor rocksztárként fogadták a Harcosok Klubja edzőtáborban
Forrás: Deák Dániel Facebook-oldala

Az elemző szerint 

a jobboldali szavazók az elmúlt hónapokban sokkal lelkesebbé és aktívabbá váltak, köszönhetően a mozgósító rendezvényeknek és Orbán Viktor erőteljesebb belpolitikai kommunikációjának.

A Harcosok Klubja, majd a Digitális Polgári Körök létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a jobboldali politikai közösség tagjai érezzék, nincsenek egyedül; sokan vannak, és ha összefognak, közösen dolgoznak a győzelemért, akkor a 2026-os választáson is a nemzeti oldal nyerhet. A mostani sátoraljaújhelyi táborban is megmutatták: erős közösség van a jobboldalon

– fogalmazott Deák Dániel, aki azt is kiemelte, hogy Orbán Viktort rocksztárként fogadták a táborban résztvevők, „este a vacsoránál pedig alig győztek vele fotózkodni”. 

Mint írta, ezzel szemben 

a Tisza Párt lendülete szerinte kifulladóban van. 

„Míg a Fidesz a választáshoz közeledve fokozza a szavazóinak aktivitását, addig Magyar Péter már szinte másfél éve olyan hangulatban tartja az ellenzéki közeget, mintha már másnap parlamenti választás lenne. Ezt nem lehet ilyen hosszú ideig fenntartani, így a Tisza lendülete érezhetően kifulladt. Előjöttek a belső konfliktusok, már tiszás véleményvezérek is éles kritikákat fogalmaznak meg, emellett egyre kevesebben jelennek meg Magyar Péter országjárásán, a felmérésekben is megállt a Tisza lendülete” – fejtette ki. 

A politológus kiemelte: 

szeptember 20-án a digitális polgári körök első nagy találkozója lesz, amelyet erődemonstrációnak szánnak.

 A várakozások szerint a rendezvény akár a Békemenethez mérhető méreteket is ölthet, és újabb lendületet adhat a nemzeti oldalnak.

 

