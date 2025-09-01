Helyreigazító közlemény
1 órája
Helyreigazítás „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként” című cikkünk kapcsán
Helyreigazítás.
A 2025. február 21. napján közzétett „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként (videó)” című cikkünkben azt a való tényt, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 2017. és 2022. között 125,68 millió forint tiszteletdíjban és költségtérítésben részesült, abban a hamis színben tüntettük fel, hogy Kulcsár Krisztán ehhez az összeghez törvénytelen eszközökkel jutott hozzá.
