szeptember 23., kedd

Tekla névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt is titkolnák

4 órája

Íme, a Tisza Párt valódi nyugdíjasprogramja

Címkék#nyugdíjas#program#Kármán András#Magyar Péter

A 13. havi nyugdíj eltörlése, a rezsicsökkentés megnyirbálása is szerepel Magyar Péterék valódi tervei között. A Tisza Párt korábban több alkalommal is ezen kormányzati intézkedések ellen szólalt fel, brüsszeli nyomásra.

MW
Íme, a Tisza Párt valódi nyugdíjasprogramja

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Magyar Péter és Kármán András ma reggel 9-től jelentkezett be a Facebookon sajtótájékoztatón, amin a Tisza Párt nyugdíjasprogramját mutatták be – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter szerint 2010-ben sokkal jobb volt a nyugdíjasok helyzete Magyarországon, mint ma. A Tisza-elnök szerint ma minden negyedik nyugdíjas a létminimum alatt él itthon, nem sokkal később pedig már azzal állt elő, hogy egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt. Magyar Péter arról beszélt, hogy ők SZÉP-kártyát adnának a nyugdíjasoknak, amivel 100 és 200 ezer forint közötti összeget juttatnának el hozzájuk. A minimálnyugdíjról is beszélt a Tisza-elnök.

Attól függetlenül, amit Magyar Péter a kamerák előtt mond, ő és pártjának tagjai, szakértői korábban több dehonesztáló kijelentést is tettek a nyugdíjaskorúakra, de az is egyértelművé vált az utóbbi egy évben, hogy a Tisza a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölné. Erről beszélt például a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését.

Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak

– fogalmazott, nevetségesnek nevezve a kormány intézkedését.

Petschnig Mária Zita egy másik rendezvényen korábban már kifejtette véleményét a 13. havi nyugdíjról. Akkor felolvasott egy hozzá érkezett kérdést: „Mi a véleménye arról, hogy a 13. havi nyugdíj helyett 13. havi átlagnyugdíjat kapjon minden nyugdíjas? Tehát az összes kifizetett nyugdíjat, osztva a nyugdíjasok számával.” Az ellenzéki közgazdász szerint ez jobb lenne, mint a mai rendszer.

Ez igazságosabb lenne, mert

nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a  munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas.

„Az neki valami felzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel  egyébként se tud mit kezdeni” – hangzik el a felvételen.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu