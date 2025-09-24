Kövesse nálunk élőben: Kocsis Máté: hálózati akció zajlik a Szőlő utcai ügybenl (frissül)

Cikkünk az élő videó ideje alatt folyamatosan frissül.

Az igazságügyi miniszter közzétett egy jelentést, ami néhány részében tisztázza azt, ami az elmúlt hetekben történt – fogalmazott Kocsis Máté a Harcosok órája extra adásának adott interjúban, miután napvilágra került a Szőlő utcai ügy teljes jelentése - tudósít a Magyar Nemzet.

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy az a hálózat, ami a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, professzionálisan és minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre az akciót, hogy a kormány cselekvőképességét akadályozza.

Mint jelezte, Juhász Péter Pál rendőrkézre került, aki nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a szőlő utcai nevelőintézet vezetőjeként. – Ez a kormány dobta be a kóterba – tette hozzá. Leszögezte, hogy az összes ilyen ember börtönbe fog kerülni

Kitért arra is, hogy Kuslits Gábor sokáig egy területi gyermekvédelmi vezető volt és szeptember 8-án interjút ad a Válasz online részére, amiben megjegyezte, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pál tevekénységét. De Kuslits nem mond neveket, majd a szélsőbaloldali Jámbor András országgyűlési képviselő elkezdte fenntartani a témát.

Németh Balázs műsorvezető megjegyezte, hogy két hét alatt építettek fel egy lejárató hadjáratot.

Rendkívüli Harcosok órája lesz fél 5-kor a Szőlő utcai ügy mai fejleményiről, amelyben további állításokat, javaslatokat és kérdéseket is felteszek – jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Úgy van, ahogy Dobrev Klára mondta: forró ősz elé nézünk

– írta Kocsis Máté. A műsort a Harcosok órája YouTube-csatornáján követhetik.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai pedofilbotrányban. Majd Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés főbb megállapításait, amely megerősíti a miniszterek ártatlanságát és cáfolja a politikusok érintettségére vonatkozó rágalmakat, valamint azt, hogy kiskorú sértett érintett lett volna.