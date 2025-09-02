3 órája
Kocsis Máté: Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány volt
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt vezetője figyelemelterelő akcióra készül a hétvégén Kötcsén, miközben pártja az eltitkolt adóemelési terveibe bukik bele.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek – Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2025. augusztus 29-én
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
Kocsis Máté újabb Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter hétvégi programjára – írja a Magyar Nemzet. Mint írta, előre sejtette, hogy a Tisza Párt elnöke provokálni megy a kormánypártok hagyományos, kötcsei politikai évadnyitó rendezvényére.
Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról
„Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni. És így lett, az imént bejelentette” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Kocsis Máté arra utalt, hogy a Tisza Párt elnöke régen is igyekezett közel kerülni a rendezvényhez, de mindig csak a felesége kapott meghívót. Most is csupán kívülről próbál jelen lenni.
Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány, csak az még házat is vett Kötcsén, hogy a miniszterelnök közelében lehessen
– írta a kormánypárti politikus.
Adóemelési botrány árnyékában
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péterék szereplése valójában a Tisza Párt súlyos belső válságáról próbálja elterelni a figyelmet. Mint emlékeztetett: kiszivárgott dokumentumok szerint a párt brutális adóemelési terveket fontolgat, amelyek több százezer forinttal rövidítenék meg az orvosokat, a pedagógusokat és a családokat is.
Majd onnan mesélhetne a szektának az eltitkolt adóemelési elképzeléseiről, de nyilván csak terelni és hazudozni fog
– fogalmazott Kocsis Máté.
Korábban a politikus már hangsúlyozta: Tarr Zoltán tiszás alelnök is elismerte, hogy a párt olyan terveket rejteget, amelyeket a választásokig nem mernek a nyilvánosság elé tárni.
Ugyanabban a luxusvillaparkban lakik Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron
„Lejtmenetben a Tisza Párt”
Kocsis Máté szerint Magyar Péter és pártja gyengül: a baráti közvélemény-kutatók is zuhanást mérnek, országjárásuk ellaposodott, a nyarat elvesztették. A frakcióvezető arra is emlékeztetett, hogy még a balos közvélemény-kutatók is elismerik a Tisza Párt népszerűségvesztését.
Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni?
– tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.