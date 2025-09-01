Kocsis Máté nem finomkodott: Tarr Zoltán gyáva, retteg és letagadja a saját szavait

A húsz éve sikkasztási ügybe keveredett Tisza-alelnök annak ellenére, hogy református lelkész végzettsége van (bár lelkészi szolgálatot sosem bíztak rá), az elmúlt másfél évben szépen eltanulta a gátlástalan hazudozást Magyar Pétertől – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Ez a gyáva alak retteg és a saját szavait is letagadja. Ma ugyanis megkereste őt a Telex nevű ellenzéki propagandalap, hogy egy mosdató cikket írhasson róla (ami el is készült), de Tarr nem mert nyilatkozni már nekik sem, vagy nem engedték neki, inkább bebújt egy pártközlemény mögé

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, majd így zárta a posztját: