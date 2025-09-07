Kocsis Máté szerint a Tisza-vezér hallucinációba menekült Kötcsén (videó)

„Mindjárt gondoltam, hogy a nehéz előző éjszaka, a korábbi tudatmódosítók hatása és a félműveltség nem ad módot a forrófejű pojácának arra, hogy megértse Orbán Viktor mai szavait” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, utalva Magyar Péterre. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Tisza Párt elnöke „bértapsolóknak” nevezi Orbán Viktor közönségének tagjait, miközben kizárólag ő maga volt ilyen az évi százmilliós kamuállásaiért a korábbi évek kötcsei rendezvényein, mások szívből jöttek és jönnek mindig – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Kocsis Máté azt is jelezte, hogy a Tisza-vezér a februári évértékelőn is ott legyeskedett, és ma is a miniszterelnök közelében szeretett volna lenni, de már csak kint jutott neki hely, „néhány tucat szektás gyűrűjében”. Magyar Péter ma mindössze annyit tudott felszippantani a miniszterelnök beszédéből, hogy – szerinte – „ez a vég kezdete”, meg „lázálom”, amit hallott. Ezenkívül csak döbbent arcokat vélt felfedezni a sátorban – tette hozzá.