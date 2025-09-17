szeptember 17., szerda

Kormánydöntések

15 perce

Ma közvetlenül a kormányülés után kezdődik a Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!

A kormány újabb bejelentéseket tesz.

Vitályos Eszter, Gulyás Gergely

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Cikkünk az esemény ideje alatt folyamatosan frissül.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Szerda délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter, kormányszóvivő - írta a Magyar Nemzet.

 Az már a nap folyamán kiderült, hogy a kormányülést is ma tartják, Orbán Viktor már képeket is posztolt a kabinet üléséről. 

 

