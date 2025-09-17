Kormánydöntések
Ma közvetlenül a kormányülés után kezdődik a Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!
A kormány újabb bejelentéseket tesz.
Vitályos Eszter, Gulyás Gergely
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán
Cikkünk az esemény ideje alatt folyamatosan frissül.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
Szerda délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter, kormányszóvivő - írta a Magyar Nemzet.
Az már a nap folyamán kiderült, hogy a kormányülést is ma tartják, Orbán Viktor már képeket is posztolt a kabinet üléséről.
