1 órája
A balliberális közgadász is lebuktatta Magyar Péterék adóemelési tervét (videó)
Folytatni kell a megszorításokat, amiről Magyar Péter nagyon bölcsen hallgat – hangoztatta egy fórumon a Tisza Párt balliberális közgazdásza. Bod Péter Ákos szerint a megszorításokat igenis be kell majd vezetni, és ennek kapcsán Magyar Péter bölcsen teszi, hogy hallgat.
Magyar Péter adóemelésre vonatkozó terveit ismét saját embere buktatta le
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza-közeli figurák rendre lebuktatják” – szúrta ki a Magyar Nemzet Deák Dániel videóját.
Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó
– idézte a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán feltöltött videójában Bod Péter Ákosnak a kijelentését, amely, véleménye szerint teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott.
Tarr Zoltán elkottyantja a Tisza Párt titkait – bemutatjuk a párt alelnökét
„Mondhat tehát bármit Magyar Péter a kampányban, nem lehet neki hinni, ha a Tisza valójában adóemelésre és megszorításokra készül”
– jelentette ki a vezető elemző.