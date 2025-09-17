szeptember 17., szerda

Kommunikációs káosz

1 órája

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le

Ruszin-Szendi Romulusz#Magyar Péter#fegyver

Egyre nagyobb a káosz a Tisza Pártnál Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya után. Magyar Péter maga buktatta le a szakértőjét, aki magyarázkodás közben a pártelnököt leplezte le.

MW

A balliberális sajtó már éppen mosdatta a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a fegyveres botrányából, és Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, de ekkor jött Magyar Péter, és a keddi fórumán, Barcson kijelentette: a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen – írta a Magyar Nemzet

20250514_114236_HBCP4796, Ruszin-Szendi Romulusz
 Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly kockázatot vet fel
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A kommunikációs katasztrófára Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

A jelek szerint pedig Ruszin-Szendi Romulusz remekül átvette a Tisza Párt szokásait, hiszen ő maga is lebuktatta Magyar Pétert. A bukott vezérkari főnök miközben görcsösen igyekezett tagadni, hogy fegyvert hordana magánál, elárulta, hogy a Tisza Párt személyi testőrei védik őt, annyi fenyegetést kapott a színre lépése óta. Mint ismert, Magyar Péter többször is azzal hencegett, hogy nekik nincs szükségük testőrökre, mert őket mindenki szereti – tette ezt úgy, hogy minden videójában testőrök veszik körül. 

Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a ruhája alatt egy fegyvernek tűnő tárgy bújik meg a tiszás szakértőnél. 

Ruszin-Szendi Romulusz  kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak
Forrás: Képernyőfotó
Ruszin-Szendi Romulusz
„Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – fenyegetőzött Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán 
Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el, miközben árad belőlük az arrogancia és az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatot.

Magyar Péter elszólása a lehető legrosszabbkor jött a Tisza Pártnak, hiszen nemrég a Telexnek adott válaszukban még azt írták:

A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.

 

Ilyen fegyver lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál

A botrány kapcsán megszólalt a lapnak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a a felvétel alapján úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver. Szerinte ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.

Pintér Ferenc, Ruszin-Szendi korábbi helyettese szerint a volt vezérkari főnök viselkedése személyiségi problémákat vethet fel. Úgy véli,

95 százalék, hogy éles fegyver, egy Glock típusú pisztoly van a sajtót bejárt felvételen Ruszin-Szendi ruhája alatt.

Érdemes megjegyezni, hogy a volt vezérkari főnök egy 2023-as rádióműsorban arról beszélt, gyűjti a fegyvereket, és mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívéhez.

 

