1 órája
Magyar Péter új alelnöke hazugsággal indította a Tiszás karrierjét
Forsthoffer Ágnest mutatta be a Tisza Párt egyik új arcaként Kötcsén Magyar Péter. Az új tiszás alelnök már a bemutatkozó beszédében lebukott, ugyanis azt a valótlanságot állította, hogy ez az első politikai szerepvállalása.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Forsthoffer Ágnesnek a bemutatkozáskor elhangzott hamis állítására a Nézőpont Intézet elemzője, Talabér Krisztián mutatott rá.
„Még csak most lett tiszás, de máris hazugsággal indít” – idézte az elemző bejegyzését a Magyar Nemzet.
Forsthoffer Ágnes, a Tisza új üdvöskéje beszédének elején kiemelte, hogy ez az első politikai szerepvállalása. Azt valahogy elfelejtette megemlíteni a kisasszony, hogy 2024-ben Balatonfüreden várospolitikusnak indult, csak a helyiek nem szavaztak neki bizalmat
– tette helyre Magyar Péter újdonsült alelnökének bemutatkozását Talabér.
Kocsis Máté: külföldről fizetett pénzember Magyar Péter új szakértője
Komoly, hogy másfél év kaszting után ennyit sikerült összehozni
– állapította meg.