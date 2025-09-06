Magyar Péter frakciótársai leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését

Az EP-képviselő azt írta, hogy „miután az utolsó júliusi ülésezési hetet kihagyta más irányú evezgetése okán”, Magyar Péter az Európai Parlament első szeptemberi ülésezési hetét is „ellógta”. Annak ellenére nem ment be a munkahelyére, hogy szűkebb értelemben vett állomáshelyén, a mezőgazdasági bizottságban szavazás is volt, mégpedig a 2026-os költségvetés vonatkozó számairól.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MTI

Dömötör Csaba kiemelte, hogy

az egyik módosító indítványuk azt célozta, hogy az uniós mezőgazdasági válságalap összege a jelenlegi 450 millió euróról 700 millióra növekedjen.

A módosítót a néppárti-baloldali nagykoalíció leszavazta − írta, hozzátéve, hogy Magyar Péter nem volt jelen, ilyenkor más néppárti képviselők szavaznak helyette. Most is így történt, ők is leszavazták. Ha nem teszik, növekedhetett volna az összeg.

A kártalanítási tartalék növelésére azért is van szükség, mert egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, így például az aszály okozta károk. Az állattenyésztési ágazatot is egyre több járványos betegség sújtja

− mutatott rá Dömötör Csaba.