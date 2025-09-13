Magyar Péter újabb ordas hazugsággal rukkolt elő, és még földrajzból is „remekelt” (videó)

A Magyar Nemzet arra is felhívja a figyelmet, hogy az eset kapcsán az RTL is megkérdezte Magyar Pétert – a cikket itt olvashatja el.

Magyar Péter eltévedt a térképen

Magyar Péter péntek este érkezett Pápára. A veol.hu beszámolt a fórumról, amely csaknem félórás késéssel indult, és rögtön különös hangulatot kapott, amikor a Tisza vezére úgy köszöntötte az egybegyűlteket, hogy

„Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye!”

A többszöri emlegetés után a közönség bekiabálással jelezte, hogy Pápa Veszprém vármegyében van.

