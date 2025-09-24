1 órája
Magyar Péter ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére
Magyar Péter éppen szeptember 7-ére és éppen Kötcsére szervezett pártrendezvényt a Fidesz-bejelentés nyomán. Most is hasonlóra készül: Orbán Viktor hétvégén október 23-ára békemenetet jelentett be, ezt követően Magyar Péter is beharangozta a nemzeti menetét.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szekszárdon
„Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. Ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel” – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.
Mint korábban a lap beszámolt róla, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.
Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.
Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.
Most hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez Budapestre. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.
Mi áll Magyar Péterék megfontolása mögött?
Zila János kifejtette: 2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit. Idesorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is.
„Minden ilyen kísérletnél jött valamilyen gikszer, mint Kulja András leszereplése, Ruszin-Szendi halmozódó botrányai, Tarr Zoltán előre hozott őszödi beszéde vagy Kármán András megszorító ötleteinek lelepleződése. Annak pedig még előtte állunk, hogy bemutassák az egyéni választókerületi jelöltjeiket. Nem csodálkoznék, ha ezzel kapcsolatban lenne némi szorongás a Tisza pártközpontjában” – vélekedett Zila János.
Az elemző szerint Magyar Péter elvesztette azt az imázsát, amit az ellenzéki szavazók körében korábban fel tudott építeni.
Ez arról szólt, hogy ő lehet az a figura, aki a kormánnyal nem szimpatizálókat végre képviselheti, a már említett kiszivárgó programelemek azonban sokakra hidegzuhanyként hathatnak.
„Magyar Péterék többek között alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót ígértek, azonban a kiszivárgott információk szerint valójában a többséget nagyon hátrányosan érintő, progresszív rendszerben gondolkodnak. A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól” – írta.
