Magyar Péter tajtékzik: a bíróság nem kötelezte helyreigazításra a hírportált a Tisza-adó ügyében

A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán fakadt ki, mert a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet a Tisza-adóról szóló cikk kapcsán. Magyar Péter az Indexet „orbáni propagandalapnak” nevezte, az ítéletet pedig „a diktatúrákat idézőnek” titulálta. Úgy fogalmazott, ez azt jelenti, hogy „holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni” – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Tarr Zoltán

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A politikus szerint a döntés „a jogállam totális megcsúfolása”, de hozzátette: 195 nap múlva szerinte az igazságszolgáltatás is független lesz.