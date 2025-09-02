szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennyi

38 perce

Kudarcot vallott Magyar Péter előfizetéses rendszerváltása

Címkék#tagság#Magyar Péter#elnök

A válság jelét mutatja az is, hogy a Tisza Párt elnökének az aktuális országjárásán rendre csak lézengenek az emberek.

MW
Kudarcot vallott Magyar Péter előfizetéses rendszerváltása

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Csúnyán leszerepelt a nyár során Magyar Péter, az online és az offline térben is egyre kevesebben kíváncsiak rá. A Magyar Nemzet többször is foglalkozott már a Tisza Párt rendszerváltó tagságával, ami az utóbbi hónapokban látványosan földbe állt. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek.

Egy évvel a rendszerváltó tagság indulása után viszont még mindig harmincezer alatt volt azoknak a száma, akik előfizettek a programra.

A nyár folyamán pedig legfeljebb ezren csatlakozhattak, ugyanis a rendszerváltó tagok száma cikkünk készítésekor 30 828 fő volt. Összehasonlításképpen, az Orbán Viktor által meghirdetett digitális polgári kör mozgalomnak egyetlen hónap alatt több mint hatvanezer tagja lett.

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből.

Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat.

 A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.

 Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni  alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

A teljes cikkért kattintson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu