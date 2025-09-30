37 perce
Így fakadt ki Magyar Péter, miután pert vesztett (videó)
A Tisza Párt elnöke diktatúrázott egy jóízűt.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: Magyar Nemzet
Fotó: Hatlaczki Balazs
– Hiába fenyegetőzik Magyar Péter, teljesen egyértelmű, hogy valójában adóemelésre készülnek – mutatott rá a Facebook-oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, írja a Magyar Nemzet. A XXI. Század Intézet vezető elemzője azután tette ezt a kijelentést, miután felvételen bemutatta, a Tisza Párt elnöke miképp is fakadt ki lakossági fórumán az Indexszel szemben elvesztett per miatt.
Mint ismert, az Index szivárogtatott ki egy dokumentumot, ami arról szól, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék.
Magyar Péter tajtékzik: a bíróság nem kötelezte helyreigazításra a hírportált a Tisza-adó ügyében
Bár hivatalosan cáfolni igyekeztek az adóemelési terveket, de Deák Dániel szerint nem csoda, hogy a bíróság a hírportálnak adott igazat. A vezető elemző emlékeztetett:
Magyar Pétert a saját emberei buktatták le. A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemcsak azt fecsegte ki, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mond el mindent a választóknak, mert ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak, hanem azt is, hogy sok kérdésben nincs önálló véleményük, ezekben a kérdésekben az Európai Néppárt álláspontja irányadó.